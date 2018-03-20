На почте в Техасе обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Полиция обнаружила неразорвавшееся взрывное устройство в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в местечке Шерц близ американского города Сан-Антонио (штат Техас). Об этом сообщил во вторник шеф полиции Сан-Антонио Билл Макманус.

"Они [саперы] изучают еще одну посылку с взрывным устройством", - заявил Макманус на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News. "Да, было всего две таких посылки, одна из которых взорвалась, а вторая нет", - уточнил он.

По оценке шефа полиции Сан-Антонио, злоумышленник "определенно хорошо знает, как обращаться" со взрывчаткой. "В психологических факторах, которые им двигали, я лично разбираться не решусь, для этого есть более квалифицированные специалисты", - добавил Макманус.

Как сообщил ранее шеф полиции Шерца Майкл Хенсен, детонация взрывного устройства, заложенного в бандероль, в отделении FedEx Corp. не привела к ранению людей. "Находившаяся поблизости от взрыва сотрудница позднее пожаловалась на звон в ушах. Ей оказали медицинскую помощь и позже выписали. По счастливой случайности никто не пострадал", - подчеркнул он.

В последние несколько дней еще четыре взрыва произошли в другом городе Техаса - Остине, в результате погибли два человека и были ранены четверо. Полиция пока не установила, существует ли связь между взрывами. Шеф полиции Остина Брайан Мэнли заявил 19 марта, что правоохранительные органы города не склонны усматривать террористическую подоплеку в этих взрывах. Он подтвердил, что за помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно $15 тыс.