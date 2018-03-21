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В Ульяновске неизвестные растратили предназначенные на капремонт 10 млн рублей

Происшествия
21 марта, 10:53 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 21, марта. /ТАСС

Пострадавшими стали жители многоквартирных домов

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УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с растратой свыше 10 млн рублей граждан, предназначенных для выполнения капремонта многоквартирных домов в Ульяновске. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата, совершенная с использованием служебного положения в особо крупном размере". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, в 2015-2016 годах региональный Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса заключил с коммерческими структурами ряд договоров. Они предполагали строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Установлено, что стоимость услуг завысили, образовавшаяся разница между ней и реальными затратами превысила 10 млн рублей.

"Прокуратура считает возможным сговор между должностными лицами регионального Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса с коммерческими структурами. В ходе следствия будут выявлены виновные в растрате средств", - уточнил Зима.

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