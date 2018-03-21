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Уничтоженные в Чечне боевики оказались жителями Ингушетии и Дагестана

Происшествия
21 марта, 11:01 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, марта. /ТАСС

Рядом с телами обнаружили оружие и большое количество боеприпасов

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ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Полиция установила личности боевиков, уничтоженных во вторник в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

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В ходе спецоперации в Чечне ликвидировали четырех боевиков

Ими оказались жители Ингушетии и Дагестана, сообщила в среду пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

"Установлены личности бандитов, уничтоженных накануне в ходе спецоперации. Ими оказались три жителя Малгобекского района Республики Ингушетия и уроженец Республики Дагестан. При уничтоженных обнаружено и изъято оружие и большое количество боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

Во вторник вечером в лесном массиве Ачхой-Мартановского района обнаружили и блокировали группу боевиков. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, четырех боевиков ликвидировали.

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