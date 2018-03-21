Одну из улиц в Геленджике оцепили из-за подозрительного предмета

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Полицейские в Геленджике (Краснодарский край) оцепили улицу Херсонскую из-за обнаруженного подозрительного предмета, предположительно, ручной гранаты. Об этом сообщает пресс-служба города в своем Telegram-канале.

"Около 10 часов сегодня в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, похожем на гранату. <…> Позже выехал сотрудник военкомата и определил, что подозрительный предмет, предположительно, является ручной гранатой Ф-1", - говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники войсковой части и вывезли гранату для утилизации.