Депутат просит Чайку проверить законность прекращения в Чувашии уголовного дела о допинге

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) обратился в среду к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с прекращением в Чувашии первого в России уголовного дела о склонении спортсмена к допингу. Аналогичный депутатский запрос Свищев направил в адрес главы МВД Чувашии Сергея Неяскина.

В документе парламентарий указывает, что к нему поступило обращение от генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. В нем, по словам Свищева, сообщается о нарушениях, которые сотрудники Управления МВД России по городу Чебоксары допустили при расследовании уголовного дела по статье 230.2 УК РФ ("Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"), предусматривающей ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга.

"В своем обращении Юрий Ганус указывает на процессуальные нарушения, допущенные в ходе расследования указанного дела, вследствие которых уголовное дело было прекращено", - поясняет Свищев. Депутат отмечает, что "данный факт вызывает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на проводимую в настоящей момент в России кропотливую работу по усилению контроля за соблюдением спортсменами и их ближайшего окружения из числа специалистов, вовлеченных в тренировочный процесс, антидопинговых правил, сотрудники полиции формально отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей".

"Прошу вас провести проверку фактов нарушения законности, изложенных в обращении, и в случае их подтверждения принять соответствующие меры прокурорского реагирования", - обращается Свищев к Чайке.

Первое в России уголовное дело по допингу

Ранее МВД в ответ на другой официальный запрос Свищева предоставило информацию о количестве лиц, привлеченных к наказанию в соответствии с новым законом об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. По данным МВД, за первое полугодие 2017 года сотрудники полиции МВД по Чувашской Республике зарегистрировали одно преступление по статье 230.2 УК РФ.

Оно стало первым в России уголовным делом по статье об использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) метода, и после ужесточения в России антидопингового законодательства в отношении медицинского работника возбудили уголовное дело.

В ноябре 2016 года в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ ввели две новые статьи - 230.1 ("Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте ") и 230.2 ("Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"), устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию и за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

Согласно статье 230.2 УК РФ, тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет. Судья также может на пять лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.