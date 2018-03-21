Один человек погиб и один пострадал после взрыва газового баллона в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газового баллона на частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) РФ по региону по связям со СМИ Александр Сорокин.

"В результате взрыва газового баллона в частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области погиб местный житель. Еще один человек - арендатор помещения - обращался за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что в результате взрыва обрушились кровля и стена здания. По предварительной информации, произошла утечка газа. Управление СК по Ульяновской области начало проверку.

Согласно информации, опубликованной на сайте главного управления МЧС по региону, взрыв газового баллона произошел в шлакоблочном здании размером 30х15 метров. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП разрушены внутренние перекрытия здания.