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Один человек погиб и один пострадал после взрыва газового баллона в Ульяновской области

Происшествия
21 марта, 18:37 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 21, марта. /ТАСС

В результате происшествия обрушились кровля и стены здания

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УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газового баллона на частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) РФ по региону по связям со СМИ Александр Сорокин.

"В результате взрыва газового баллона в частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области погиб местный житель. Еще один человек - арендатор помещения - обращался за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что в результате взрыва обрушились кровля и стена здания. По предварительной информации, произошла утечка газа. Управление СК по Ульяновской области начало проверку.

Согласно информации, опубликованной на сайте главного управления МЧС по региону, взрыв газового баллона произошел в шлакоблочном здании размером 30х15 метров. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП разрушены внутренние перекрытия здания.

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