Экс-губернатора Кировской области Белых снова перевели в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Осужденного за взятку к восьми годам колонии экс-губернатора Кировской области Никиту Белых снова перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", сообщила ТАСС его супруга Екатерина.

"Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО "Лефортово", - сказала она.

По словам супруги экс-губернатора, у Белых "до сих пор актуальна угроза инсульта", "проблемы со здоровьем не решены, диагнозы не поставлены, а за несколько часов до перевода врачи проводили обследования и решили назначить новые лекарства, которые ему не успели передать".

В связи с плохим самочувствием Никита Белых за месяц до оглашения судом срока наказания был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу при СИЗО "Матросская тишина", где экс-губернатор проходил обследование и ожидал рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде.

Пресненский суд 1 февраля признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей.