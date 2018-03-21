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Экс-губернатора Кировской области Белых снова перевели в СИЗО "Лефортово"

Происшествия
21 марта, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее суд приговорил чиновника к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей за получение взятки

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Осужденного за взятку к восьми годам колонии экс-губернатора Кировской области Никиту Белых снова перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", сообщила ТАСС его супруга Екатерина.

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"Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО "Лефортово", - сказала она.

По словам супруги экс-губернатора, у Белых "до сих пор актуальна угроза инсульта", "проблемы со здоровьем не решены, диагнозы не поставлены, а за несколько часов до перевода врачи проводили обследования и решили назначить новые лекарства, которые ему не успели передать".

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В связи с плохим самочувствием Никита Белых за месяц до оглашения судом срока наказания был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу при СИЗО "Матросская тишина", где экс-губернатор проходил обследование и ожидал рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде.

Пресненский суд 1 февраля признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей.

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