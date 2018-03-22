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В Москве злоумышленники под видом сотрудников Пенсионного фонда украли 1 млн руб.

Происшествия
22 марта, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Жертвой стала 84-летняя пенсионерка

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы разыскивают неизвестных, которые, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, вошли в квартиру 84-летней пенсионерки и украли 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным управления, накануне в полицию поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной на Воронцовской улице. "Гражданка 1934 года рождения сообщила, что к ней домой пришли незнакомые мужчина и женщина, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда. После их ухода заявительница обнаружила пропажу из открытого сейфа денежных средств в сумме 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.

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