Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, задержанному в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц". Об этом ТАСС сообщил в четверг его адвокат Константин Степанов.

"После задержания под стражу на 48 часов после 21 часа 21 марта 2018 года Варшавскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), строящееся на показаниях умершего 9 февраля 2013 года топ-менеджера УК "Мечел сталь" Нещадима И. К., которому якобы мой подзащитный давал указания на подписание кредитного договора", - сказал защитник.

Представитель защиты рассказал, что задержание Варшавского незаконно и проведено "нарочито с применением физической силы с использованием актов устрашения".

По данным ряда СМИ, в 2016 году было возбуждено уголовное дело о хищении из банка "Петрокоммерц". Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский.

В ближайшее время Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-депутата.