Суд в Москве арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Госдумы Варшавского

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на один месяц обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, задержанного в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Варшавского меру пресечения в виде содержания под стражу на срок до 20 апреля", - огласила судья Марина Сизинцева.

Срок следствия по делу установлен до 20 апреля.