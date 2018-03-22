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Суд в Москве арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Госдумы Варшавского

Происшествия
22 марта, 20:52 UTC+3

Срок следствия по делу установлен до 20 апреля

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Вадим Варшавский

Вадим Варшавский

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на один месяц обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, задержанного в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Варшавского меру пресечения в виде содержания под стражу на срок до 20 апреля", - огласила судья Марина Сизинцева.

Срок следствия по делу установлен до 20 апреля.

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