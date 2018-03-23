Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский доволен условиями в ИВС на Петровке ОНК

Происшествия
23 марта, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Варшавский отметил, что будучи парламентарием посещал следственные изоляторы и может сравнивать условия содержания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский сообщил членам ОНК, что доволен условиями в изоляторе временного содержания ГУ МВД РФ по Москве на Петровке, 38. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили в четверг ИВС на Петровке, где содержится арестованный экс-депутат Госдумы Варшавский. Он в разговоре с членами ОНК заявил, что доволен условиями содержания в ИВС и высоко их оценивает. "Как в пионерском лагере", - так он нам ответил на вопрос об условиях в изоляторе", - сказал Мельников. По словам правозащитника, бывший парламентарий сообщил, что пища в ИВС ему нравится, похвалив суп, гречневую и рисовую кашу, плов, куриные котлеты и компот.

"Варшавский считает, что СИЗО следует подтянуть до уровня московского ИВС, отметив, что в бытность депутатом посещал следственные изоляторы и может сравнивать условия содержания", - рассказал ответственный секретарь ОНК.

22 марта Тверской суд Москвы арестовал на месяц обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего депутата Госдумы Варшавского, задержанного в среду в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц". Вину Варшавский признать отказался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Мэй, Меркель и Макрон подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению в Солсбери
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера
5
Савченко задержали по подозрению в подготовке госпереворота
6
Лебедев готов "дать в морду" журналисту за обвинение Жириновского в домогательствах
7
Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов