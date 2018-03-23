В Венесуэле вандалы осквернили статую Чавеса, созданную российским скульптором

ТАСС, 23 марта. Группа демонстрантов осквернила в четверг памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, который создал российский скульптор Сергей Казанцев. Об этом агентству Reuters сообщил Денни Фриас - дальний родственник Чавеса, который ухаживает за садом в городе Сабанета (штат Баринас), где установлен гранитный монумент.

"К счастью, ущерб невелик... мы уже все вымыли и убрали", - сказал он. Чавес родился в Сабанете в 1954 году. Памятник открыли в 2016 году.

В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у Чавеса раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией боливара, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.