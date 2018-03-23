В Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли пять человек

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Петропавловске-Камчатском, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

"В одноэтажном деревянном доме на несколько квартир на улице Новотранспортной произошел пожар на площади 160 кв. метров. Погибли пять человек, из них трое - дети. Еще один человек получил травмы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю ТАСС подтвердили факт пожара. К его ликвидации привлекли 27 пожарных и семь единиц техники.