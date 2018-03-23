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СК проверит данные СМИ о скончавшихся от пневмонии в психоневрологическом интернате в ЕАО

Происшествия
23 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что необходимо провести проверку всех социальных учреждений региона

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следствие в Еврейской автономной области проверяет информацию о смерти нескольких пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната от пневмонии. Об этом сообщает в пятницу областное следственное управление Следственного комитета РФ.

"23 марта в новостной ленте регионального информационного агентства вышло сообщение о смерти нескольких пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната от пневмонии. Следователем следственного отдела по городу Биробиджану следственного управления СК России по ЕАО незамедлительно начата процессуальная проверка по данному факту", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что ситуацию взял на контроль губернатор региона Александр Левинталь. Планируется провести проверку всех социальных учреждений региона.

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Темы
Еврейская автономная область
Персоны
Левинталь, Александр Борисович
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