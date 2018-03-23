Девушка погибла под колесами электрички в Королеве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в районе станции Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 08:05 уроженка Королева 2000 года рождения переходила железнодорожные пути в наушниках и не слышала приближение электропоезда сообщением Фрязино-Москва. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось", - сообщила она. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Следственное управление призывает соблюдать правила безопасности на железной дороге.