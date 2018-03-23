Напавшего на ведущую "Эха Москвы" Фельгенгауэр направят на принудительное лечение

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет в ближайшее время направит уголовное дело о нападении на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в суд для решения вопроса о принудительном лечении обвиняемого Бориса Грица. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, расследование дела о покушении на убийство в отношении 49-летнего обвиняемого завершено.

"В ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера", - сообщила Иванова.

По ее словам, согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. "В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", - добавила представитель ГСУ.

Днем 23 октября 2017 года Гриц проник в редакцию радиостанции и напал на Фельгенгауэр, нанеся ей удар ножом в шею. Следствие придерживалось версии о психической нестабильности нападавшего.

Гриц на допросе рассказывал, что имел длительную телепатическую связь с Фельгенгауэр, но лично с ней знаком не был. Он слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии, на почве чего у него и развилась личная неприязнь к журналистке, что, как полагают следователи, и послужило мотивом для совершения преступления.

В отношении обвиняемого была проведена стационарная психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у него обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.