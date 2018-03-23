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Суд оставил в силе арест нижегородскому депутату, обвиняемому в получении взятки

Происшествия
23 марта, 19:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 23, марта. /ТАСС

Олега Сорокина задержали 19 декабря 2017 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов зампреда Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина, обвиняемого в получении крупной взятки. Адвокаты просили заменить ему арест на более мягкую меру пресечения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Нижегородском областном суде.

Ранее сообщалось, что 15 февраля Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил Сорокину срок содержания под стражей на три месяца, до 18 мая 2018 года включительно. Сорокин и его защитники возражали против этого и просили изменить меру пресечения на домашний арест. 20 февраля адвокаты депутата подали жалобы на постановление суда о продлении его ареста. Они заявляли об отсутствии достаточных оснований для продления ареста Сорокина.

"Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а постановление Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения без изменений'', - сообщили ТАСС в Нижегородском областном суде.

Сорокина задержали утром 19 декабря 2017 года, позже ему предъявили обвинение в получении взятки. 21 декабря суд заключил его под арест до 17 февраля 2018 года. По данным суда, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере.

С 2005 года по 2010 год Сорокин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, с 2010 года по 2015 год - главой Нижнего Новгорода (избран из числа депутатов гордумы). В 2016 году избран в Законодательное собрание Нижегородской области.

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