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Пострадавшего в ДТП с автобусом гражданина Армении доставили вертолетом в Воронеж

Происшествия
23 марта, 20:23 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 23, марта. /ТАСС

В результате аварии погибли два челвоека

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ВОРОНЕЖ, 23 марта. /ТАСС/. Вертолет Центра медицины катастроф перевез в Воронежскую больницу скорой медицинской помощи № 10 пострадавшего в ДТП с автобусом 20 марта гражданина Армении. Мужчина получил в результате аварии тяжелую травму головы, сообщила в пятницу ТАСС оперативный дежурный регионального Центра медицины катастроф.

20 марта пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ереван - Москва, и фура, направлявшаяся из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, столкнулись на трассе "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Оба водителя транспортных средств погибли, девять пассажиров автобуса доставили в Павловскую районную больницу. Всего в автобусе находились 53 гражданина Армении. Полиция возбудила уголовное дело.

"Вертолет приземлился в Воронеже в 19:55 мск на площадку недалеко от больницы скорой медицинской помощи № 10, куда будет доставлен пострадавший гражданин Армении, получившего тяжелую открытую черепно-мозговую травму в ДТП в Павловском районе", - пояснил оперативный дежурный.

В Воронежском Центре медицины катастроф добавили, что в отделении травматологии Павловской районной больнице сейчас остаются четыре гражданина Армении, остальных выписали.

Как сообщили ТАСС в отделении судмедэкспертизы города Павловск, в пятницу тело погибшего водителя автобуса забрали родственники из Армении для транспортировки на родину.

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