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Крупное ДТП под Воронежем произошло после выезда автобуса на встречную полосу

Происшествия
20 марта, 10:56 дата обновления: 20 марта, 11:28 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 20, марта. /ТАСС

Как сообщили в районном отделе Единой дежурно-диспетчерской службы, автобус двигался в сторону Москвы

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ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. ДТП в Павловском районе Воронежской области, при котором два человека погибли, еще восемь пострадали, произошло, по предварительным данным, в результате выезда пассажирского автобуса из Армении на встречную полосу, сообщили ТАСС во вторник в районном отделе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

"Лобовое столкновение автобуса Mercedes из Армении, который с 50 пассажирами ехал в сторону Москвы, но выскочил на встречку и столкнулся с фурой, которая двигалась в сторону Ростова", - сообщили в ЕДДС.

В свою очередь представитель пресс-службы регионального управления МВД Елена Подтынных сообщила, что полицейские отправят пассажиров автобуса в Москву попутным транспортом.

"В настоящее время все не пострадавшие пассажиры из автобуса, попавшего в аварию в Павловском районе, находятся на автовокзале в Павловске. Полицейские готовятся отправлять их на попутном транспорте в Москву, куда они и следовали", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что полиция пока не располагает информацией о гражданстве пассажиров. "Личности уточняются", - добавила представитель пресс-службы.

Посольство Армении в России выясняет данные о пострадавших в ДТП. "Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

ДТП произошло во вторник около 9:00 мск на 673-м км трассы М-4 "Дон". Погибли водители пассажирского автобуса и грузовика.

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