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В Дагестане госпитализировали более 30 человек с кишечной инфекцией

Происшествия
23 марта, 23:58 дата обновления: 24 марта, 1:07 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 23, марта. /ТАСС

По предварительным данным, причиной стало употребление сырой воды

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МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Более 30 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией в селении Арани Хунзахского района Дагестана. Предварительно, причиной вспышки стало употребление сырой воды, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава Дагестана.

"Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе достигло 32 человек, причем подавляющее большинство из них - это дети. Первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу в пятницу, 16 марта. По оценкам врачей их состояние удовлетворительное. Порядка восьми человек уже выписались домой", - говорится в сообщении.

Представитель министерства здравоохранения Залина Муртазалиева сообщила, что в больницу попали 24 ребенка.

По предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.

"В настоящее время осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, организован подвоз питьевой воды для жителей села Арани, а также проведена дезинфекция водопроводных сетей. Подача воды здесь возобновится после лабораторного подтверждения безопасности и качества питьевой воды", - отметили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что тяжелых форм заболевания не зарегистрировали. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, у врачей есть все необходимые лекарственные препараты. По просьбе врио министра здравоохранения Танка Ибрагимова из фонда обязательного медицинского страхования выделят около 600 тыс. рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов.

"Также по поручению руководителя ведомства началась вакцинация жителей села от гепатита А, кроме того для проведения консультаций и оказания помощи коллегам в районную больницу направлены врачи Республиканского центра инфекционных болезней инфекционист и эпидемиолог", - заключили в ведомстве.

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