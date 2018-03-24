СК начал проверки из-за гибели трех человек, попавших под электрички в Подмосковье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Три человека погибли под колесами электричек в Подмосковье в пятницу вечером и субботу утром. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, ведомство начало доследственные проверки.

Вечером 23 марта, около 19:00 мск, в районе станции Монино Ярославского направления Московской железной дороги электричка Москва - Фрязево насмерть сбила мужчину. Его личность устанавливается. Около 22:20 мск того же дня женщину 1960 года рождения при переходе железнодорожных путей сбил электропоезд на 633-м км перегона станций Ховрино - Левобережная Ленинградского направления МЖД, она скончалась на месте происшествия, сообщила Марковская.

24 марта, в 12:50 мск, на перегоне Бутово - Щербинка поезд Москва - Серпухов сбил насмерть мужчину. Он также переходил пути в не предназначенном для этого месте.

"В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты процессуальные решения. Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности", - сказала представитель ММСУТ.