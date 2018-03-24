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Полиция проверяет видео с избиением охранника школьниками в Сочи

Происшествия
24 марта, 17:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 24, марта. /ТАСС

Предположительно, подростки напали на мужчину в школе

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СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в связи с появлением видео, на котором, предположительно, ученики избивают охранника одной из школ Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой подростки избивают мужчину, предположительно, сотрудника охраны образовательного учреждения.

"По выявленной информации в сети материал зарегистрирован, сотрудники полиции проводят проверку", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что заявление в полицию по данному факту не поступало.

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