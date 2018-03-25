СМИ: не менее 23 человек погибли в результате наезда автомобиля на людей в Мозамбике

ТАСС, 25 марта. По меньшей мере 23 человека погибли, около 30 получили ранения в воскресенье утром в результате наезда легкового автомобиля на группу людей в районе Луис Кабрал на окраине столицы Мозамбика, города Мапуту. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По данным полиции, 21 человек погиб на месте, еще двое скончались позднее в больнице. "Это, наверное, самое крупное дорожно-транспортное происшествие в стране, спровоцированное одним легковым транспортным средством", - рассказал начальник управления дорожного движения главного командования полиции Мозамбика Паулу Ланга.

"Автомобиль был полностью разбит после того, как он столкнулся с несколькими препятствиями и, наконец, остановился между опорами пешеходного моста", - добавил он.

По данным полиции, причины происшествия пока не установлены, но очевидцы сообщили, что водитель автомобиля пытался скрыться после драки в соседнем баре. Предполагается, что водитель транспортного средства, также погибший вместе со своим пассажиром в результате ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. "Большинство жертв были молодыми жителями микрорайона Луис Кабрал, который находится на окраине Мапуту", - указал Ланга.