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Одиннадцать человек госпитализировали в результате пожара в Кемерове

Происшествия
26 марта, 5:26 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

На амбулаторное лечение направили 34 пострадавших

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Одиннадцать пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове госпитализировали. Об этом сообщил в понедельник замглавы МЧС Владлен Аксенов.

"Одиннадцать человек находятся в больницах, 34 пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - сказал он.

Аксенов также сообщил, что часть каркаса ТЦ деформировалась в результате пожара.

"Ведутся работы по поиску скрытых очагов горения в торговом центре. Часть каркаса здания деформировалась", - сказал он в ходе совещания.

Как сообщалось ранее, в результате начавшегося в воскресенье пожара погибли 37 человек. Пропавшими без вести числятся 64 человека.

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