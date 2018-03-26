Одиннадцать человек госпитализировали в результате пожара в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Одиннадцать пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове госпитализировали. Об этом сообщил в понедельник замглавы МЧС Владлен Аксенов.

"Одиннадцать человек находятся в больницах, 34 пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - сказал он.

Аксенов также сообщил, что часть каркаса ТЦ деформировалась в результате пожара.

"Ведутся работы по поиску скрытых очагов горения в торговом центре. Часть каркаса здания деформировалась", - сказал он в ходе совещания.

Как сообщалось ранее, в результате начавшегося в воскресенье пожара погибли 37 человек. Пропавшими без вести числятся 64 человека.