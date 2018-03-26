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Дело обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму передали в прокуратуру

Происшествия
26 марта, 12:02 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Адвокат Евгения Панова не исключил, что в ближайшее время прокуратура направит дело в Верховный суд республики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи передали в прокуратуру Крыма уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова, которого обвиняют в подготовке диверсий в Крыму. Об этом в понедельник ТАСС сообщил его адвокат Сергей Легостов.

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"В ближайшее время прокуратура направит это дело в Верховный суд Крыма", - сказал адвокат, не исключив, что это произойдет на днях. Он также сообщил, что Панову уже вручили обвинительное заключение.

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий в Крыму задержали двух украинцев: Андрея Захтея и Евгения Панова.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство, его уже рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. При этом "дело Захтея", который признал вину, суд рассматривал в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.

Панов вину не признает. Как ожидается, его дело Верховный суд Крыма рассмотрит в обычном порядке.

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