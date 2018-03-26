Бастрыкин передал дело о пожаре в Кемерове следователю при председателе СК

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове следователю при председателе СК. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По результатам оперативного совещания Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело о пожаре в производство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета", - говорится в сообщении.

Бастрыкин будет лично контролировать ход расследования дела. Как сообщили в СК, для расследования создали следственную группу из более ста следователей и криминалистов СК России. "Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных лиц. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, которая будет детально разбираться в причинах этого преступления", - цитирует ведомство Бастрыкина.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов, на месте работают дознаватели, следователи СК. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознали 23 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. Еще одним фигурантом дела стал сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, СК решает вопрос о его задержании.