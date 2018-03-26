Суд продлил арест экс-директора фабрики "Меньшевик", обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста обвиняемого в убийстве бывшего директора московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил обвиняемому Аверьянову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 27 мая. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об изменении меры пресечения на домашний арест отказано", - сказал представитель суда.

Конфликт на кондитерской фабрике на Иловайской улице в Москве произошел утром 27 декабря прошлого года. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. Аверьянов скрылся сразу после стрельбы, карабин "Сайга", из которого он стрелял, был обнаружен и изъят на месте ЧП.

Рано утром 28 декабря Аверьянова задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону. Ранее в суде он сообщил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье, намерений причинить вред здоровью и убить человека у него не было. Аверьянов подчеркнул, что сотрудничает со следствием, дает показания и рассчитывает на переквалификацию дела.