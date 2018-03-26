Пожар произошел на крыше многоэтажки в центре Грозного

ГРОЗНЫЙ, 26 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в понедельник вечером на чердаке жилого дома в центе Грозного. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по адресу: проспект Кадырова, 42. [В тушении] задействовано шесть единиц техники и 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что силы и средства спасателей на месте пожара наращиваются.