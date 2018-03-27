Три человека пострадали в ДТП со скорой и троллейбусом на Варшавском шоссе в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Машина скорой помощи, троллейбус и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Варшавском шоссе произошло столкновение троллейбуса, автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Renault. В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили ТАСС, что, по уточненным данным, в ДТП с тремя автомобилями в районе дома 85 по Варшавскому шоссе пострадали три человека. По данным УГИБДД, движение в сторону центра ограничено и осуществляется по одной полосе.