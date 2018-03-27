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Три человека пострадали в ДТП со скорой и троллейбусом на Варшавском шоссе в Москве

Происшествия
27 марта, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Машина скорой помощи, троллейбус и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Варшавском шоссе произошло столкновение троллейбуса, автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Renault. В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили ТАСС, что, по уточненным данным, в ДТП с тремя автомобилями в районе дома 85 по Варшавскому шоссе пострадали три человека. По данным УГИБДД, движение в сторону центра ограничено и осуществляется по одной полосе.

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