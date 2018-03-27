ЕСПЧ принял к производству жалобу на условия конвоирования националиста Марцинкевича

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству и рассмотрит жалобу на ненадлежащие условия конвоирования осужденного к десяти годам колонии за экстремизм националиста и лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича. Об этом ТАСС сообщил во вторник юрист общественной организации "Антиавтозак" Иван Сидоров, представляющий интересы осужденного в ЕСПЧ.

"В конце прошлого года мы с нашими юристами подали жалобу на ненадлежащие условия конвоирования Марцинкевича, и в настоящий момент Европейский суд по правам человека принял ее к производству. Согласно статье 3 европейской конвенции, которую ратифицировала Россия, "никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - сказал защитник.

По его словам, учитывая длительность рассмотрения уголовного дела Марцинкевича в суде, перевозка в автозаке до здания суда "была для него обычным делом, в пути он находился около восьми часов, а всего его перевозили почти 50 раз". "Условия в автозаке оставляют желать лучшего, внутри до сих пор отсутствует возможность сходить в туалет, отсеки авто переполнены, больных туберкулезом перевозят совместно со здоровыми заключенными, отсутствуют вентиляция и кондиционирование, курящие заключенные перевозятся с некурящими", - подчеркнул Сидоров, отметив, что ЕСПЧ неоднократно признавал перевозки в автозаках пытками.

Приговор Марцинкевичу

Приговор по делу Марцинкевича был вынесен 27 июня 2017 года Бабушкинским судом Москвы. Другие девять фигурантов дела, участники "Реструкта", приговорены на сроки от трех до десяти лет лишения свободы. Один из фигурантов приговорен к шести годам воспитательной колонии в связи с тем, что на момент приговора ему не исполнилось 18 лет. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор в отношении осужденных фигурантов 11 апреля.

Фигуранты дела обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 ("Разбой"), 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), 213 ("Хулиганство"), 161 ("Грабеж"), 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека") УК РФ. Марцинкевичу также инкриминировалась ст. 282 ("Возбуждение национальной ненависти либо вражды") УК РФ в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана экстремистской в 2014 году и запрещена. Суд оправдал ряд обвиняемых по части эпизодов в связи с их неверной квалификацией, а также переквалифицировал в сторону смягчения ряд эпизодов обвинения.

Суд установил, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами. По данным следствия и суда, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных травм скончался.