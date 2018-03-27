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Обвиняемый в убийстве трех женщин совершил самоубийство в Самарском облсуде

Происшествия
27 марта, 17:14 UTC+3 САМАРА САМАРА 27, марта. /ТАСС

Мужчину обнаружили в конвойном отделении, однако врачи не смогли его спасти

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САМАРА, 27 марта. /ТАСС/. Подсудимый по делу об убийстве трех женщин совершил суицид в Самарском областном суде. Об этом ТАСС сообщили во вторник в СУ СК РФ по региону.

"26 марта в конвойном помещении Самарского облсуда был обнаружен с признаками суицида подсудимый по делу об убийстве трех женщин. Мужчина был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Проводится проверка", - сообщили в СУ СК РФ.

По данным полиции, в марте 2017 года в Самаре в своих квартирах были обнаружены убитыми две женщины 58 и 64 лет. Позднее по подозрению в совершении этих убийств был задержан 37-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. На допросе он признался в совершении убийства женщины в Смоленской области.

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