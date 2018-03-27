Легковая машина врезалась в автобус на юге Москвы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Один человек погиб после столкновения легкового автомобиля и автобуса на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На Варшавском шоссе, 39, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, стоящим на остановке. В результате ДТП водитель легковой машины погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никто из пассажиров автобуса и людей, стоящих на остановке, не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные причины ДТП.