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Легковая машина врезалась в автобус на юге Москвы

Происшествия
27 марта, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Водитель легковой машины погиб

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Один человек погиб после столкновения легкового автомобиля и автобуса на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На Варшавском шоссе, 39, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, стоящим на остановке. В результате ДТП водитель легковой машины погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никто из пассажиров автобуса и людей, стоящих на остановке, не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные причины ДТП.

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