СМИ: неизвестный ранил полицейского и забаррикадировался в гараже в Калгари

ОТТАВА, 27 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина выстрелил во вторник в сотрудника полиции, после чего забаррикадировался в гараже в одном из спальных районов на северо-востоке канадского города Калгари (провинция Альберта). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, где проходит полицейская операция. Раненый сотрудник доставлен в больницу с множественными огнестрельными ранениями, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Телеканал отмечает, что полицейские прибыли на вызов после того, как вооруженный мужчина попытался силой забрать ключи от автомашины у одного из жильцов частного дома в этом районе. Получив отпор, он убежал, а затем открыл стрельбу по прибывшим полицейским.