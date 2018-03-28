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СК начал проверку из-за задымления на борту самолета Москва - Новосибирск

Происшествия
28 марта, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Из самолета эвакуировали 129 пассажиров и 6 членов экипажа

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи установят причины задымления в салоне самолета, вылетавшего из Москвы в Новосибирск. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, по предварительным данным, во вторник в 21:50 при подготовке воздушного судна к взлету в аэропорту Домодедово произошло задымление в салоне самолета.

"129 пассажиров и 6 членов экипажа, находившиеся на борту, эвакуированы, причина задымления устанавливается. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе S7 сообщили ТАСС, что причиной инцидента могло стать попадание антиобледенительной жидкости в систему кондиционирования.

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