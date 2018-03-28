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В ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек

Происшествия
28 марта, 10:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

По факту случившегося проводится проверка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в результате столкновения четырех иномарок в поселке Рощинское в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, около 5:10 мск Выборгский район, поселок Рощинское, водитель - женщина 1976 года рождения, - управляя автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомобилем Mercedes (водитель - мужчина 1965 года рождения) и по касательной с автомобилем Chevrolet, и с автомобилем Opel Astra", - сообщили в пресс-службе.

Водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Состояние водителя Mercedes и шести его пассажиров уточняется.

По факту случившегося проводится проверка.

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