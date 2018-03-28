Колокольцев: в деле об "аргентинском кокаине" нет конспирологии, ведется следствие

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что в деле об "аргентинском кокаине" нет никаких конспирологических версий.

"Проводится планомерная работа. По итогам расследования в силу понятных причин я все вопросы не могу открыть, будет дана правовая оценка, дело пойдет в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий", - сказал Колокольцев, отвечая на один из вопросов сенаторов.

Уголовное дело о контрабанде более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В России арестованы три фигуранта "кокаинового" дела: Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, они обвиняются по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Еще один фигурант дела, гражданин РФ Андрей Ковальчук, был задержан и заключен под стражу в Германии по запросу РФ. В России он арестован заочно, решается вопрос о его экстрадиции.