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Колокольцев: в деле об "аргентинском кокаине" нет конспирологии, ведется следствие

Происшествия
28 марта, 12:19 дата обновления: 28 марта, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Министр внутренних дел заверил, что все виновные будут наказаны

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что в деле об "аргентинском кокаине" нет никаких конспирологических версий.

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"Проводится планомерная работа. По итогам расследования в силу понятных причин я все вопросы не могу открыть, будет дана правовая оценка, дело пойдет в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий", - сказал Колокольцев, отвечая на один из вопросов сенаторов.

Уголовное дело о контрабанде более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины.

По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В России арестованы три фигуранта "кокаинового" дела: Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, они обвиняются по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Еще один фигурант дела, гражданин РФ Андрей Ковальчук, был задержан и заключен под стражу в Германии по запросу РФ. В России он арестован заочно, решается вопрос о его экстрадиции.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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