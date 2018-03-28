Мосгорсуд назначил националисту Поткину по делу об экстремизме 3,5 года колонии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду повторно рассмотрел апелляцию на приговор по статьям об экстремизме одного из лидеров запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Александра Поткина (Белова) и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Как передает корреспондент ТАСС, суд исключил из приговора два эпизода по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ.

"Приговор Мещанского суда Москвы изменить <...>, путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить Поткину наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, лишением права участвовать в деятельности общественных организаций на шесть лет и ограничением свободы сроком на два года. Считать Поткина осужденным по части 1 статьи 282.1 и части 2 статьи 280 УК РФ", - говорится в определении судебной коллегии Мосгорсуда.

Несмотря на исключение из приговора двух эпизодов, срок наказания не изменился. Мещанский суд Москвы ранее приговорил Поткина к 7,5 года колонии, апелляционная коллегия Мосгорсуда сократила этот срок до 3,5 года. Данное решение было обжаловано прокуратурой, после чего президиум Мосгорсуда частично отменил прежнее решение.

В прокуратуре также находится материал в отношении Поткина по обвинению в легализации похищенных средств. Как сообщил адвокат Поткина Игорь Поповский, следственные действия по возвращенному делу уже завершены. По словам защитника, его доверителю в окончательной редакции нового обвинения инкриминируется попытка легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 30, ч. 4 ст. 174 УК РФ), с суммой ущерба 300 млн рублей, а не 5 млрд рублей, как было ранее.

Националист был задержан в октябре 2014 года в Москве по делу о хищении 5 млрд рублей у вкладчиков БТА-банка, он обвинялся также в возбуждении ненависти и вражды и в призывах к экстремистской деятельности. По мнению следствия, в 2012-2014 гг. Поткин в составе группы лиц разработал преступную схему и совершил действия, направленные на легализацию имущества, полученного преступным путем.

Главным фигурантом этого дела является арестованный во Франции экс-глава банка Мухтар Аблязов. Как следует из обвинительного заключения, он обратился к Поткину для организации преступного сообщества экстремистской направленности, обещая за это денежное вознаграждение. Финансирование преступного сообщества осуществлялось под руководством Аблязова с помощью похищенных средств БТА- банка.

Позиции сторон

В ходе судебного заседания по рассмотрению апелляции на приговор адвокат Поткина просил прекратить его уголовное преследование "в связи с непричастностью к совершенному преступлению".

В свою очередь представитель Генпрокуратуры заявила в суде, что "даже в связи с уменьшением объема обвинений" приговор суда первой инстанции в отношении Поткина законен, а доводы стороны защиты о его невиновности несостоятельны. "Приговор Мещанского районного суда в отношении Поткина в части его осуждения по статье об экстремизме прошу признать законным и обоснованным <...>, прошу назначить ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы", - сказала прокурор.