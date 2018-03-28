Правоохранители проверили в минздраве Дагестана документы на закупку медоборудования

МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверили в министерстве здравоохранения Дагестана документы на закупку медицинского оборудования в 2013 году, сообщается на сайте регионального министерства.

"Сегодня, 28 марта, правоохранительные органы провели проверку в министерстве здравоохранения Дагестана в рамках закупки медицинского оборудования в 2013 году. Министерство работает в штатном режиме, все сотрудники выполняют свои функциональные обязанности", - говорится в сообщении.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в минздраве Дагестана. Собеседник агентства не уточнил в связи с чем проводились мероприятия.

В правоохранительных органах республики информацию официально не прокомментировали.