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Экс-мэра Феодосии осудили на восемь лет

Происшествия
28 марта, 18:38 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, марта. /ТАСС

Суд также назначил Дмитрию Щепеткову штраф в размере 42 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Экс-мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова осудили в среду на восемь лет лишения свободы с выплатой штрафа в 42 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного следственного управления РФ по Крыму.

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"Приговор вынесен сегодня Керченским городски судом. Щепетков осужден на восемь лет лишения свободы, также к выплате штрафа в размере 42 млн рублей, также с запрещением занимать должности на срок три года, связанные с государственным управлением", - сообщили в пресс-службе.

Экс-главу Феодосии Щепеткова сотрудники ФСБ задержали после получения взятки в размере $150 тыс. По данным следствия, предприниматель обратился к главе администрации города Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 га. Щепетков и его заместитель Макар Макаров из корыстных побуждений потребовали от предпринимателя взятку в размере $300 тыс. для решения вопроса о продлении договора аренды, считает следствие.

Уголовное дело в отношении чиновников возбудили по ч. 6 ст. 290 УК России, расследованием занималось управление Следственного комитета по Крыму. Прокурор Крыма Наталья Поклонская брала под личный контроль расследование этого дела.

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