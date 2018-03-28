Экс-мэра Феодосии осудили на восемь лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Экс-мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова осудили в среду на восемь лет лишения свободы с выплатой штрафа в 42 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного следственного управления РФ по Крыму.

"Приговор вынесен сегодня Керченским городски судом. Щепетков осужден на восемь лет лишения свободы, также к выплате штрафа в размере 42 млн рублей, также с запрещением занимать должности на срок три года, связанные с государственным управлением", - сообщили в пресс-службе.

Экс-главу Феодосии Щепеткова сотрудники ФСБ задержали после получения взятки в размере $150 тыс. По данным следствия, предприниматель обратился к главе администрации города Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 га. Щепетков и его заместитель Макар Макаров из корыстных побуждений потребовали от предпринимателя взятку в размере $300 тыс. для решения вопроса о продлении договора аренды, считает следствие.

Уголовное дело в отношении чиновников возбудили по ч. 6 ст. 290 УК России, расследованием занималось управление Следственного комитета по Крыму. Прокурор Крыма Наталья Поклонская брала под личный контроль расследование этого дела.