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В Новой Москве произошел разлив 21 тонны мазута в результате ДТП тягача и цистерны

Происшествия
28 марта, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись в среду вечером в Новой Москве, произошел разлив мазута. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе населенного пункта Свинорье около 35-го км Киевского шоссе произошло ДТП - от фуры тягача оторвался прицеп и врезался в следовавшую за ней цистерну с мазутом", - сказал собеседник агентства. В результате ЧП произошел разлив 21 тонны мазута.

Движение в данном районе полностью перекрыто в обе стороны. По предварительным данным, никто не пострадал. На место следуют экстренные службы для ликвидации последствий ЧП.

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