Из внедорожника Range Rover безработного москвича украли рюкзак с €70 тыс.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции разыскивают преступника, который накануне вечером совершил кражу из автомашины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сумма ущерба составила почти 5 млн рублей.

По данным управления, в полицию обратился безработный мужчина 1975 года рождения и сообщил о краже по адресу 1-й Труженников переулок, дом 4. "По словам заявителя, неизвестный разбил стекло задней правой двери в автомашине Range Rover и похитил рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме €70 тыс., что по текущему курсу эквивалентно 4,9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".