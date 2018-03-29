Источник: в грузовом поезде Харьков - Белгород обнаружена граната

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два пассажирских поезда были задержаны в Белгородской области из-за гранаты, которая была обнаружена в грузовом поезде, шедшем из Харькова в Белгород. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил источник на железной дороге.

Ранее в четверг местные СМИ сообщали, что взрывное устройство было закреплено на колесной паре в металлической банке с надписью "Слава Украине".

"Действительно: граната была обнаружена в грузовом поезде, следовавшем из Харькова в Белгород. Из-за этого были задержаны два пассажирских поезда", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги готовит комментарий по данному факту. Региональное управление ФСБ России по Белгородской области пока событие не комментирует.