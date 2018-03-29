ФСБ в Краснодарском крае выявила экстремистскую группу, поддерживавшую связь с ИГ

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю выявили религиозно-экстремистскую группу, которая, по данным следствия, могла поддерживать связь с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из ее участников посредством интернета поддерживал связь с членами международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии. В процессе контактов он также выражал намерения выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке", - говорится в сообщении.

В квартире одного из участников группы обнаружили готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 ("Пособничество"), а также по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической").