Reuters: данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal украдены хакерами

ТАСС, 30 марта. Данные около 150 млн пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal были украдены хакерами. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на американского производителя спортивной экипировки Under Armour.

По его информации, кража произошла еще в феврале. Злоумышленникам удалось похитить имена пользователей, электронные адреса и зашифрованные пароли, однако номера водительских прав, карточек социального страхования, а также данные платежных карт не были скомпрометированы. В Under Armour не пояснили, каким образом стала возможна подобная утечка.

На данный момент Under Armour сотрудничает с фирмами, работающими в сфере безопасности данных, а также с правоохранительными органами. "Мы продолжаем следить за подозрительной деятельностью и находимся в координации с правоохранительными органами", - цитирует агентство заявление компании. Всех пользователей сайта MyFitnessPal уже уведомили об инциденте и попросили поменять пароли.

Как добавляет Reuters, это крупнейшая утечка данных в этом году и одна из самых массовых за все время.

Компания Under Armour купила MyFitnessPal за $475 млн в 2015 году.