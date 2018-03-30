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Reuters: данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal украдены хакерами

Происшествия
30 марта, 5:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Злоумышленникам похитили имена пользователей, электронные адреса и зашифрованные пароли

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ТАСС, 30 марта. Данные около 150 млн пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal были украдены хакерами. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на американского производителя спортивной экипировки Under Armour.

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По его информации, кража произошла еще в феврале. Злоумышленникам удалось похитить имена пользователей, электронные адреса и зашифрованные пароли, однако номера водительских прав, карточек социального страхования, а также данные платежных карт не были скомпрометированы. В Under Armour не пояснили, каким образом стала возможна подобная утечка.

На данный момент Under Armour сотрудничает с фирмами, работающими в сфере безопасности данных, а также с правоохранительными органами. "Мы продолжаем следить за подозрительной деятельностью и находимся в координации с правоохранительными органами", - цитирует агентство заявление компании. Всех пользователей сайта MyFitnessPal уже уведомили об инциденте и попросили поменять пароли.

Как добавляет Reuters, это крупнейшая утечка данных в этом году и одна из самых массовых за все время.

Компания Under Armour купила MyFitnessPal за $475 млн в 2015 году.

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