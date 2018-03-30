ФСБ в Карелии пресекла деятельность предполагаемого вербовщика террористов

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Карелии пресекли деятельность предполагаемого вербовщика террористических организаций, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Карелии пресечена преступная деятельность гражданина РФ 1983 года рождения, осуществлявшего поиск и склонение жителей республики к участию в деятельности международных террористических организаций... Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении

Уголовное дело возбудили по статьям 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ.

По данным ведомства, с августа 2014 года по ноябрь 2017 года подозреваемый размещал в интернете материалы экстремистского характера с призывами к вступлению в ряды террористических организаций.