Задержанного по делу об избиении DJ Smash пермского экс-депутата отпустили под залог

ПЕРМЬ, 30 марта. /ТАСС/. Экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, задержанного по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из баров Перми, отпустили из зала суда под залог в размере 200 тыс. рублей. Меру пресечения избрал в пятницу Свердловский районный суд города.

"Суд постановил вынести меру пресечения в виде денежного залога в размере 200 тыс. рублей", - зачитала решение судья. В свою очередь сам Телепнев в зале суда заявил, что не признает свою вину. "Я свою вину полностью отрицаю. Считаю, что оказывается давление на органы следствия, подрывается моя репутация", - отметил экс-депутат краевого парламента.

Ранее, как сообщал ТАСС адвокат музыканта Евгений Васев, Телепнева задержали на 48 часов. За это время суд должен был избрать меру пресечения для подозреваемого. Также, по словам Васева, по делу об избиении музыканта завершилась судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что Ширману причинили вред здоровью средней тяжести. Как рассказал собеседник агентства, удары музыканту наносились "кулаком и ногами, что привело к множественным переломам".

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. В этот день в отдел полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставили гражданина 1982 года рождения. 12 февраля Ширман написал в полицию заявление об избиении. Ранее СМИ сообщали, что в драке мог быть замешан бывший депутат регионального парламента Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, однако бывший парламентарий опровергал эту информацию.

Позднее, во время допроса в московской больнице, Ширман опознал людей, которые избили его 10 февраля. Пострадавший указал на то, что на него напал Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. После этого "Единая Россия" (ЕР) приостановила членство Телепнева в партии "в связи с возбуждением уголовного дела на экс-депутата".

После избиения Ширмана возбуждили уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". По данным следствия, срок предварительного расследования по делу продлили до 12 мая текущего года.