Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о хищении 644 млн рублей на ремонт транспорта Москвы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок содержания под стражей директора столичного ГКУ "Дирекция капитального ремонта" Александра Шукюрова и генерального директора компании по беспроводной диспетчеризации российского ЖКХ "Вавиот" Евгения Ахмадишина, обвиняемого по делу о хищении 644 млн рублей, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 30 июня срока содержания под стражей в отношении Шукюрова и Ахмадишина", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Еще один фигурант дела - совладелец компании "Интеллектуальные трафик системы" (ИТС) Юрий Бирченко заочно арестован и находится в международном розыске. Один из обвиняемых по делу, как утверждало следствие, написал явку с повинной и дал признательные показания.

Согласно версии обвинения, Шукюрову и другим фигурантам дела вменяется хищение 644 млн рублей в 2012-2013 годах. Фигуранты дела обвиняются в хищении средств, выделенных на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, а именно парковочных датчиков.

По версии обвинения, фигуранты дела произвели хищение при поставке и установке парковочных датчиков в Москве. В свою очередь, позиция защиты не признавших вину фигурантов состоит в том, что датчики были повреждены при неправильной эксплуатации. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Шукюров и его защита заявляли, что сумма предполагаемого ущерба - это общая цена контракта на проведение работ, которые были проведены в полном объеме. Шукюров отрицает вину, но дает развернутые показания следствию.