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В Тульской области два человека пострадали при столкновении поезда и мусоровоза

Происшествия
31 марта, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Травмы получили водитель грузовика и его пассажир

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Водитель и пассажир мусоровоза получили травмы в результате столкновения грузовика "Камаз" и пригородного поезда на железнодорожном переезде в Тульской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"По предварительной информации, в поезде было 15 пассажиров, никто не пострадал. Локомотивная бригада не пострадала. Травмы получили водитель грузовика и его пассажир", - уточнили в пресс-службе.

ДТП произошло в 08:52 мск на переезде 99 км однопутного перегона Ханино - Збродово. Водитель грузового автомобиля стал пересекать пути и совершил столкновение с пригородным поездом №6161 Урванка - Черепеть не переезде, оборудованном действующей переездной сигнализацией. Локомотивная бригада, увидев на пути преграду, применила экстренное торможение, что позволило максимально снизить скорость и смягчить последствия столкновения.

В результате ДТП с рельсов сошла одна колесная пара первого вагона. Для ее возвращения на рельсы на место отправился восстановительный поезд. Задержки составов на участке нет.

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