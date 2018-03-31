В Москве поезд метро насмерть сбил человека на станции "Красные Ворота"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пассажир московского метро попал под поезд на станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, мужчина погиб.

"Сегодня в 13:00 на станции метро "Красные ворота" 56-летний москвич, упав на жесткий путь оказался под прибывающим электропоездом, несмотря на экстренное торможение машиниста. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом: поездная травма, не совместимая с жизнью", - сказал он.

По его словам, участок обесточили на 35 минут для извлечения тела пассажира с путей. Сейчас движение полностью восстановлено.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что мужчина сам прыгнул под прибывающий электропоезд. "Проводится проверка. Информация о происшествия была сообщена в прокуратуру на московском метрополитене", - добавил Мышляев.