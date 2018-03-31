Совладельца компании "Сумма" Магомедова доставили в суд для избрания меры пресечения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совладелец компании "Сумма" Зиявудин Магомедов и ходатайство следственных органов о его аресте доставлены в Тверской суд Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Материалы в отношении Магомедова Магомеда, подозреваемого в совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Магомедова Зиявудина, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 210, ч. 4 ст. 160, ч. 4, ст. 159 УК РФ, в отношении Максидова Артура, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ поступили, доставка подозреваемых осуществлена", - отметила Анасиасия Дзюрко, отметив, что материалы ходатайств начнут рассматриваться в ближайшее время тремя судьями.

В суд в полицейском автозаке было доставлено трое фигурантов дела - совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов и руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Конвой провел их в здание суда, вслед за чем туда прошла группа адвокатов, передает корреспондент ТАСС.

В свою очередь прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении Зиявудина Магомедова под стражу по подозрению в хищении более 2 млрд рублей.

"Прошу суд удовлетворить ходатайство следствия и избрать Зиявудину Магомедову меру пресечения в виде содержания под стражей с учетом тяжести подозрений, фактов оказания давления Магомедовым на свидетелей и нахождением ряда фигурантов дела за рубежом, где они скрываются от следствия", - заявил прокурор в Тверском суде Москвы .

МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении владельцев компании "Сумма" о мошенничестве и преступном сообществе, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения". Также она отметила, что 30 марта МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание подозреваемых в преступлении.

Группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.